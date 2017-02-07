На Среднем Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку06 февраля в 08:28
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Животных усыпили.
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки в деревне Пальмино (Таборинский район). 5 февраля четверо подростков обнаружили ребенка с ранами на шее от укусов и когтей животных возле детской площадки, расположенной за местным Домом культуры. Недалеко от девочки находились две большие собаки.
Прибывший на место медработник констатировал смерть ребенка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, хозяева животных - местные жители 54 и 42 лет - уже установлены. Мужчины умертвили собак, на их шерсти имелись следы вещества, похожего на кровь. Образцы направлены на сравнительную экспертизу.
По информации СМИ, мать девочки сейчас находится в роддоме, ей до сих пор не сообщили о гибели дочери. Отчим ребенка уехал на вахту. За девочкой должны были присмотреть бабушка и дедушка. В день трагедии они отпустили ее погулять со старшими подругами.
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