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На Среднем Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку06 февраля в 08:28

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Животных усыпили.

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки в деревне Пальмино (Таборинский район). 5 февраля четверо подростков обнаружили ребенка с ранами на шее от укусов и когтей животных возле детской площадки, расположенной за местным Домом культуры. Недалеко от девочки находились две большие собаки.

Прибывший на место медработник констатировал смерть ребенка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, хозяева животных - местные жители 54 и 42 лет - уже установлены. Мужчины умертвили собак, на их шерсти имелись следы вещества, похожего на кровь. Образцы направлены на сравнительную экспертизу.

По информации СМИ, мать девочки сейчас находится в роддоме, ей до сих пор не сообщили о гибели дочери. Отчим ребенка уехал на вахту. За девочкой должны были присмотреть бабушка и дедушка. В день трагедии они отпустили ее погулять со старшими подругами.

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