По делу об убийстве челябинского малыша арестовали его отца06 февраля в 08:42
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Его заключили под стражу на месяц.
В Челябинске раскрыли убийство 4-месячного ребенка, совершенное около 4 лет назад. В преступлении обвиняется отец малыша.
Трагедия произошла 13 марта 2013 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил грудничка подушкой. После этого он положил труп в детскую переноску, отнес к железно-дорожным путям и сбросил с моста в товарный полувагон.
Тело было найдено только 17 марта в помещении медеплавильного цеха ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" в Ревде.
Челябинцу вменяется п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Он заключен под стражу на месяц.
После трагедии еще одного ребенка изъяли из семьи. Ранее мать малыша была лишена родительских прав в отношении троих детей.
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