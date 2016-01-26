×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


По делу об убийстве челябинского малыша арестовали его отца06 февраля в 08:42

  • Текст

Его заключили под стражу на месяц.

В Челябинске раскрыли убийство 4-месячного ребенка, совершенное около 4 лет назад. В преступлении обвиняется отец малыша.

Трагедия произошла 13 марта 2013 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил грудничка подушкой. После этого он положил труп в детскую переноску, отнес к железно-дорожным путям и сбросил с моста в товарный полувагон.

Тело было найдено только 17 марта в помещении медеплавильного цеха ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" в Ревде.

Челябинцу вменяется п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Он заключен под стражу на месяц.

После трагедии еще одного ребенка изъяли из семьи. Ранее мать малыша была лишена родительских прав в отношении троих детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×