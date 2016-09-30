×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермяк четыре раза выстрелил в лицо обидчику брата06 февраля в 10:12

  • Текст

Из травмата.

В ночь на 4 февраля 2017 года в Перми около гостиницы "Урал" (Ленина, 58) мужчине четыре раза выстрелили в лицо из травматического оружия.

"В 2.50 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Ленина между двумя мужчина произошел конфликт, в ходе которого один из них получил травму. Личность граждан установлена. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным Life.ru, стрелком оказался местный житель, заступившийся за двоюродного брата. Мужчины начали конфликтовать еще в ресторане, затем разборки продолжились на улице. Пострадавшего доставили в травмпункт, его жизнь вне опасности.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×