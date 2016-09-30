Пермяк четыре раза выстрелил в лицо обидчику брата06 февраля в 10:12
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Из травмата.
В ночь на 4 февраля 2017 года в Перми около гостиницы "Урал" (Ленина, 58) мужчине четыре раза выстрелили в лицо из травматического оружия.
"В 2.50 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Ленина между двумя мужчина произошел конфликт, в ходе которого один из них получил травму. Личность граждан установлена. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным Life.ru, стрелком оказался местный житель, заступившийся за двоюродного брата. Мужчины начали конфликтовать еще в ресторане, затем разборки продолжились на улице. Пострадавшего доставили в травмпункт, его жизнь вне опасности.
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