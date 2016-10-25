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Пермячку будут судить за кровавую расправу06 февраля в 13:47

  • Текст

Она исполосовала ножом двух мужчин.

В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Перми. Она обвиняется в убийстве и покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 23 октября 2016 года в квартире в Кировском районе города. Обвиняемая распивала спиртное с двумя знакомыми и в ходе ссоры набросилась на них с ножом. Один из мужчин скончался на месте. Второму удалось убежать и дойти до ближайшей больницы.

Тело убитого женщина вынесла на улицу. Там ее заметили прохожие и вызвали полицию.

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