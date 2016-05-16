Знакомой.

Суд вынес приговор трем жителя Осы, признав их виновными в групповом изнасиловании. Молодые люди проведут от 4,5 до 6 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено вечером 9 апреля 2016 года в одной из квартир города. Обвиняемые избили знакомую девушку, а затем изнасиловали ее.