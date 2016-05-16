Трое пермяков отправились за решетку за групповое изнасилование06 февраля в 13:57
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Знакомой.
Суд вынес приговор трем жителя Осы, признав их виновными в групповом изнасиловании. Молодые люди проведут от 4,5 до 6 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Преступление было совершено вечером 9 апреля 2016 года в одной из квартир города. Обвиняемые избили знакомую девушку, а затем изнасиловали ее.
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