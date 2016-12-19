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Свердловчанин сел на 17 лет за поджог соседки с ребенком06 февраля в 12:53

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Из-за тараканов.

Свердловский облсуд вынес приговор 25-летнему жителю Среднеуральска, признав его виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге. Кирилл Коршунов проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Вечером 16 августа 2016 года соседи по общежитию повздорили из-за расплодившихся тараканов. После ссоры потерпевшая ушла в свою комнату, где ее ждал 2-летний ребенок. Обиженный Коршунов облил ее дверь горючей жидкостью и поджег. Ребенка удалось спасти, а его мать от ожогов скончалась в больнице спустя несколько дней. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

Травмы получила еще одна жительница дома, которая выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от пожара.

Коршунов вину признал. Он должен выплатить компенсацию материального ущерба всем пострадавшим, который составил 220 тысяч рублей.

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