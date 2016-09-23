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Челябинец надругался над 10-летней девочкой06 февраля в 13:35

  • Текст

В подъезде.

22-летнего жителя Челябинска задержали по подозрению в надругательстве над 10-летней девочкой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено 25 января 2017 года в подъезде дома на улице Победы в Миассе. После нападения молодой человек скрылся. Вскоре его личность была установлена.

В настоящее время педофил находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

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