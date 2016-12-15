И получил 4 года условно.

Суд вынес приговор жителю Челябинска, признав его виновным в незаконном хранении, изготовлении и сбыте оружия.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчина приобретал охолощенное оружие и боеприпасы для переделки под боевое. В его доме обнаружили 2 самодельных пистолета, переделанных из списанных пистолетов Макарова, гладкоствольный (переделанный из сигнального пистолета МР-371), винтовку с нарезным стволом калибра 5,6 миллиметра, охотничье ружье ИЖ-81, электродетонатор и более 1000 боеприпасов различного калибра.

Мужчине дали 4 года условно с испытательном сроком 4 года. Кроме того, он должен заплатить 202 тысячи рублей штрафа.