Челябинец переделывал списанное оружие в боевое06 февраля в 16:49
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И получил 4 года условно.
Суд вынес приговор жителю Челябинска, признав его виновным в незаконном хранении, изготовлении и сбыте оружия.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчина приобретал охолощенное оружие и боеприпасы для переделки под боевое. В его доме обнаружили 2 самодельных пистолета, переделанных из списанных пистолетов Макарова, гладкоствольный (переделанный из сигнального пистолета МР-371), винтовку с нарезным стволом калибра 5,6 миллиметра, охотничье ружье ИЖ-81, электродетонатор и более 1000 боеприпасов различного калибра.
Мужчине дали 4 года условно с испытательном сроком 4 года. Кроме того, он должен заплатить 202 тысячи рублей штрафа.
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