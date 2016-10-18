А затем сам его тушил.

В Кетовском районе Курганской области 24-летний сотрудник муниципального пожарного поста обвиняется в поджоге.

Инцидент произошел 11 декабря 2016 года. Молодой человек решил помочь знакомому стрясти долг и подпалил хозпостройку, которая принадлежала матери должника. "Коллектор" сбежал, а позже появился на месте преступления - уже в привычной ему роли пожарного. Постройка успела сгореть, женщине причинен ущерб на 20 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. По ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) ему грозит до 5 лет лишения свободы.