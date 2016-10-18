×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Зауралье пожарный-"коллектор" поджег дом должника06 февраля в 16:04

  • Текст

А затем сам его тушил.

В Кетовском районе Курганской области 24-летний сотрудник муниципального пожарного поста обвиняется в поджоге.

Инцидент произошел 11 декабря 2016 года. Молодой человек решил помочь знакомому стрясти долг и подпалил хозпостройку, которая принадлежала матери должника. "Коллектор" сбежал, а позже появился на месте преступления - уже в привычной ему роли пожарного. Постройка успела сгореть, женщине причинен ущерб на 20 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. По ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×