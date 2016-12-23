В Ханты-Мансийске "студенты" выманили у пенсионерки 800 тысяч рублей06 февраля в 15:33
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Якобы на оплату образования.
Ханты-Мансийский райсуд вынес приговор двум жителям Волгоградской области, которые выманили у пенсионерки 800 тысяч рублей. Каждый из молодых людей проведет в колонии строгого режима более 2 лет. Кроме того, они должны возместить ущерб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.
Один из подсудимых подошел на улице к 87-летней женщине и представился студеном местного учебного заведения. Он пожаловался, что ему срочно нужны деньги для оплаты образования. Молодой человек убедил пенсионерку дать ему в долг 800 тысяч рублей, которые он обещал вернуть на следующий день.
С похищенными деньгами злоумышленники скрылись.
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