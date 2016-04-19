Югорчанку будут судить за избиение 9-летнего сына06 февраля в 18:42
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Головой об стену.
В Югре завершено расследование в отношении 29-летней жительницы Мегиона, обвиняемой в избиении 9-летнего сына.
4 декабря 2016 года женщина пировала с подругой - сын отказался идти спать, попросив мать включить мультфильмы. Та разозлилась, схватила ребенка за шею и несколько раз ударила его головой об стену.
Женщине вменяется ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
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