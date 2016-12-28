Тело ребенка нашли в коллекторе.

В Перми вынесен приговор бомжу, убившему 10-летнего мальчика. 27-летнего уроженца Ивановской области отправили в колонию особого режима до конца жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено 5 июня 2016 года в Индустриальном районе Перми. Бродяга встретил гуляющего ребенка возле теплотрассы. Он расправился с третьеклассником, а тело спрятал в коллектор на Шоссе Космонавтов. Труп нашли только 16 августа.

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году мужчина убил бомжа, а тело сбросил в тот же коллектор. Преступника поймали 25 августа.

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