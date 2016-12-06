Екатеринбургскому экс-полицейскому скостили срок за избиение бизнесмена06 февраля в 18:29
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Задержанного в клубе "Пушкин".
6 февраля 2017 года Свердловский облсуд смягчил приговор бывшему оперуполномоченному отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. Александру Зубовичу, признанному виновным в избиении посетителя екатеринбургского ночного клуба "Пушкин", скостили срок на 4 года - с 7 до 3 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
В ходе совместной спецоперации полицейских и наркоборцев в октябре 2013 года в клубе был задержан местный бизнесмен. Его около 12 часов держали в ФСКН, а затем увезли на скорой. Мужчине удалили желчный пузырь. Спустя некоторое время предприниматель написал заявление, обвинив полицейских в избиении.
Зубовичу было предъявлено обвинение по двум статьям - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий.
В июне 2016 года Верх-Исетский райсуд отправил экс-полицейского за решетку на 7 лет. Приговор обжаловали адвокаты, и дело отправили на новое рассмотрение. Однако и во второй раз срок остался тот же. Тогда защита подала повторный протест.
Следует отметить, что адвокаты намерены добиваться дальнейшего смягчения приговора - вплоть до условно-досрочного освобождения.
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