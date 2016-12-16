Магнитогорец похитил возлюбленную ради SMS06 февраля в 18:31
- Текст
Ей помогли прохожие.
Житель Магнитогорска предстанет перед судом за похищение своей бывшей девушки. Мужчина пытался из ревности насильно прочитать ее SMS.
Инцидент произошел в конце 2016 года. Обвиняемый приехал сутра к дому возлюбленной и дождался, когда она выйдет. Затем он затащил ее в машину. При этом экс-бойфренд отобрал у нее телефон и пытался прочитать сообщения. Однако гаджет оказался под паролем. Требуя назвать данные для разблокировки и измываясь над девушка, мужчина увез ее за город.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Правобережном межрайонном СО СУ СКР по Челябинской области, пострадавшей удалось сбежать. Защититься от экс-бойфренда ей помогли посторонние, оказавшиеся рядом. Они и вызвали полицию.
По ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия) мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.Сегодня в 12:31
Снегопад парализовал аэропорт Кургана
На ночь.
-
16 декабря 2016 в 18:23
В Магнитогорске подростки надругались над 11-летним мальчиком
Их задержали спустя год.20 сентября 2016 в 18:55
В Тюмени пропала 19-летняя студентка
Возбуждено уголовное дело.12 мая 2016 в 10:20
В Магнитогорске с балкона 15 этажа выпала девушка
Она скончалась на месте.05 ноября 2015 в 11:57
Жительница Магнитогорска потеряла дочь при родах на дому
Она не вставала на учет по беременности.16 сентября 2015 в 10:02
Прыгнувшая с 9 этажа жительница Магнитогорска скончалась в больнице
Спустя 6 часов.02 июня 2014 в 15:33
В Магнитогорске из окна выпала девушка
Она пролетела 8 этажей.18 сентября 2013 в 09:03
Застреливший жительницу Магнитогорска явился в полицию
21-летний молодой человек случайно убил девушку.18 июня 2013 в 11:07
В Магнитогорске водитель-бесправник насмерть задавил девушку
Погибшая переходила дорогу по "зебре".
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.