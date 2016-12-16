Ей помогли прохожие.

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за похищение своей бывшей девушки. Мужчина пытался из ревности насильно прочитать ее SMS.

Инцидент произошел в конце 2016 года. Обвиняемый приехал сутра к дому возлюбленной и дождался, когда она выйдет. Затем он затащил ее в машину. При этом экс-бойфренд отобрал у нее телефон и пытался прочитать сообщения. Однако гаджет оказался под паролем. Требуя назвать данные для разблокировки и измываясь над девушка, мужчина увез ее за город.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Правобережном межрайонном СО СУ СКР по Челябинской области, пострадавшей удалось сбежать. Защититься от экс-бойфренда ей помогли посторонние, оказавшиеся рядом. Они и вызвали полицию.

По ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия) мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.