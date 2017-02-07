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Екатеринбурженка "делила" комнатку с 263 мигрантамиСегодня в 11:13

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Заработав 131 тысячу рублей.

Жительница Екатеринбурга зарегистрировала 263 мигранта в комнате площадью 15 квадратных метров. С каждого иностранца она брала по 500 рублей, таким образом предприимчивая женщина за сентябрь-декабрь 2016 года заработала 131 тысячу рублей .

Теперь екатеринбурженке предстоит предстать перед судом - ей предъявлено обвинение в фиктивной постановке на учет по месту пребывания (ст.322.3 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Свою вину женщина полностью признала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Преступление, о котором идет речь, выявили сотрудники службы участковых уполномоченных и отдела по вопросам миграции. За весь 2016 год в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга выявлено 46 преступных эпизодов в сфере постановки на миграционный учет, возбуждено 10 уголовных дел. Еще 7 уголовных дел заведено с начала текущего года", - отметил официальный представитель регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

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