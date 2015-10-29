Посреди улицы.

Житель Губкинского получил 5 с лишним лет лишения свободы за развращение школьниц.

Вечером 4 сентября 2016 года 25-летний мужчина окликнул на улице 14-летнюю девочку, а затем совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Злоумышленника задержали в тот же день. Выяснилось, что он развратил еще одну девушку.

Суд приговорил его к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.