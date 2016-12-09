В Миассе подростки надругались над 14-летней девочкойСегодня в 12:11
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На улице.
В Миассе 14-летний школьник и 16-летний учащийся лицея стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в надругательстве над 14-летней девочкой.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено 29 января 2017 года во дворе дома. Подробности не уточняются.
Решается вопрос о предъявлении обвинения подросткам и избрании меры пресечения.
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