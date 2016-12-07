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Предполагаемого убийцу дочери экс-гендиректора ЧТЗ оставили в СИЗОСегодня в 12:24

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До 7 марта.

Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под стражей предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ Елены Платоновой. 24-летний Николай Ефименко останется в СИЗО до 7 марта 2017 года, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Прохорова.

Преступление было совершено 5 декабря 2016 года в салоне интерьера "Апартамент". По версии следствия, 44-летняя Платонова пришла в магазин, чтобы забрать дорогостоящую душевую кабину. Продавец Ефименко сообщил ей, что товар еще не прибыл. Разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил Платонову ножом.

Затем злоумышленник ранил себя, чтобы отвести подозрения. Полицейским он рассказал, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных. Однако обман мужчины вскрылся.

Изначально Ефименко признался в убийстве, но спустя некоторое время он изменил показания, заявив о давлении со стороны следственных органов.

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