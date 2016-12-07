Предполагаемого убийцу дочери экс-гендиректора ЧТЗ оставили в СИЗОСегодня в 12:24
- Текст
До 7 марта.
Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под стражей предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ Елены Платоновой. 24-летний Николай Ефименко останется в СИЗО до 7 марта 2017 года, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Прохорова.
Преступление было совершено 5 декабря 2016 года в салоне интерьера "Апартамент". По версии следствия, 44-летняя Платонова пришла в магазин, чтобы забрать дорогостоящую душевую кабину. Продавец Ефименко сообщил ей, что товар еще не прибыл. Разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил Платонову ножом.
Затем злоумышленник ранил себя, чтобы отвести подозрения. Полицейским он рассказал, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных. Однако обман мужчины вскрылся.
Изначально Ефименко признался в убийстве, но спустя некоторое время он изменил показания, заявив о давлении со стороны следственных органов.
Новости по теме:
Предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ предъявили обвинение
Предполагаемый убийца дочери экс-гендиректора ЧТЗ отправлен в СИЗО
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.Сегодня в 12:31
Снегопад парализовал аэропорт Кургана
На ночь.
-
07 декабря 2016 в 14:00
Свидетель убийства дочери экс-гендиректора ЧТЗ попал в больницу
С ранениями.06 декабря 2016 в 11:02
В челябинском магазине зарезали дочь экс-гендиректора ЧТЗ
Преступников ищут.09 декабря 2016 в 17:41
Предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ предъявили обвинение
Ему грозит 15 лет колонии.08 декабря 2016 в 19:27
Предполагаемый убийца дочери экс-гендиректора ЧТЗ отправлен в СИЗО
На 2 месяца.22 января 2016 в 17:37
Предполагаемый убийца челябинки Эстер останется в СИЗО
На месяц.19 февраля 2014 в 13:07
Экс-министр спорта Челябинской области переведен из СИЗО в больницу
При колонии.24 апреля 2013 в 17:34
Житель Магнитогорска исполосовал ножом мальчика и его родителей
Глава семейства скончался на месте.09 декабря 2016 в 10:34
Зарезавшего мать екатеринбургского школьника поймали в Челябинске
На угнанной машине.07 декабря 2016 в 15:08
Дочь экс-гендиректора ЧТЗ зарезал продавец магазина
И пырнул ножом себя.17 ноября 2016 в 14:30
ДНК-тест вычислил отца ребенка 13-летней челябинки
Предположения подтвердились.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.