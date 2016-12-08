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Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалидаСегодня в 13:30

  • Текст

Мужчина вонзил ей нож в шею.

Челябинский облсуд вынес приговор 28-летнему жителю деревни Казанцево, признав его виновным в убийстве тещи-инвалида. Руслан Ибрагимов проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено вечером 21 мая 2016 года. Пьяный мужчина повздорил с матерью сожительницы, схватил кухонный нож и несколько раз ударил тещу-инвалида в шею. Она скончалась на месте.

Ибрагимов не пытался скрыться и полностью признал вину.

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