Мужчина вонзил ей нож в шею.

Челябинский облсуд вынес приговор 28-летнему жителю деревни Казанцево, признав его виновным в убийстве тещи-инвалида. Руслан Ибрагимов проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено вечером 21 мая 2016 года. Пьяный мужчина повздорил с матерью сожительницы, схватил кухонный нож и несколько раз ударил тещу-инвалида в шею. Она скончалась на месте.

Ибрагимов не пытался скрыться и полностью признал вину.