Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалидаСегодня в 13:30
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Мужчина вонзил ей нож в шею.
Челябинский облсуд вынес приговор 28-летнему жителю деревни Казанцево, признав его виновным в убийстве тещи-инвалида. Руслан Ибрагимов проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Преступление было совершено вечером 21 мая 2016 года. Пьяный мужчина повздорил с матерью сожительницы, схватил кухонный нож и несколько раз ударил тещу-инвалида в шею. Она скончалась на месте.
Ибрагимов не пытался скрыться и полностью признал вину.
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