Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал матьСегодня в 14:31
- Текст
Которая помешала ему.
22-летний житель Чернушки подозревается в убийстве матери. Решается вопрос о его аресте.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 6 февраля 2017 года в доме на улице Южной. Пьяный молодой человек повздорил с матерью и нанес ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.
По данным местного телеканала "СТС-ВеЧер", конфликт между родственниками возник из-за того, что мать помешала сыну совершить суицид. Молодой человек также тяжело ранил отчима - сейчас мужчина находится в реанимации. Злоумышленник не тронул лишь 5-летнюю сестру. С места происшествия он скрылся, однако спустя некоторое время сам сдался полиции.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.Сегодня в 12:31
Снегопад парализовал аэропорт Кургана
На ночь.Сегодня в 12:24
Предполагаемого убийцу дочери экс-гендиректора ЧТЗ оставили в СИЗО
До 7 марта.
-
20 июня 2013 в 17:31
Сведловчанин убил ухажера матери
Из ревности.20 января в 18:08
Жителя Тобольска будут судить за убийство матери-ветерана ВОВ
Он задушил ее подушкой.26 октября 2016 в 18:50
Свердловчанин зарезал заступившегося за мать сына
Ему предъявили обвинение.26 октября 2016 в 16:50
Пьяный тоболяк подушкой задушил мать-ветерана ВОВ
Мужчина арестован.02 сентября 2016 в 16:44
Свердловчанин пошел под суд за убийство матери молотком
Женщина не давала сыну денег на выпивку.09 июня 2016 в 11:13
Челябинец сел на 14 лет за убийство женщины на глазах у ее сына
Малыш провел с трупом матери сутки.28 января 2016 в 15:01
Травившей сына свердловчанке не удалось выйти из СИЗО
Она останется за решеткой до 25 февраля.22 октября 2015 в 11:48
Предполагаемому убийце челябинки Эстер не удалось выйти из СИЗО
Краузе якобы собирался помочь ее детям.12 мая 2015 в 10:58
В Болгарии арестовали предполагаемого убийцу 5-летнего пермяка и его матери
На время расследования уголовного дела.07 марта 2015 в 09:57
Сын супругов Семакиных вынашивал план их убийства несколько лет
Он взят под арест.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.