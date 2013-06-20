Которая помешала ему.

22-летний житель Чернушки подозревается в убийстве матери. Решается вопрос о его аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 6 февраля 2017 года в доме на улице Южной. Пьяный молодой человек повздорил с матерью и нанес ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

По данным местного телеканала "СТС-ВеЧер", конфликт между родственниками возник из-за того, что мать помешала сыну совершить суицид. Молодой человек также тяжело ранил отчима - сейчас мужчина находится в реанимации. Злоумышленник не тронул лишь 5-летнюю сестру. С места происшествия он скрылся, однако спустя некоторое время сам сдался полиции.