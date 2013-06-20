×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал матьСегодня в 14:31

  • Текст

Которая помешала ему.

22-летний житель Чернушки подозревается в убийстве матери. Решается вопрос о его аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 6 февраля 2017 года в доме на улице Южной. Пьяный молодой человек повздорил с матерью и нанес ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте.

По данным местного телеканала "СТС-ВеЧер", конфликт между родственниками возник из-за того, что мать помешала сыну совершить суицид. Молодой человек также тяжело ранил отчима - сейчас мужчина находится в реанимации. Злоумышленник не тронул лишь 5-летнюю сестру. С места происшествия он скрылся, однако спустя некоторое время сам сдался полиции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×