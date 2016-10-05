И избиении еще одного подростка.

Югорские следователи возбудили новые уголовные дела в отношении воспитанника сургутской спецшколы, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего и вымогательстве денег. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, 17-летний юноша избивал еще одного подростка. Второе дело возбуждено по подозрению в изнасиловании воспитанницы учреждения.

Все уголовные дела объединены в одно производство. Обвиняемый находится под стражей.

Стоит напомнить, что впервые об истязаниях в сургутской спецшколе стало известно в конце января. Одного из подростков избили и ошпарили кипятком. Его мать обратилась к следователям. После этого появились сообщения, что девочки в спецшколе подвергались насилию. Пять педагогов учреждения, не выдержав многочисленных проверок, написали заявления об увольнении.

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