В Югре жестокость к детям довела воспитателя до "уголовки" 07 февраля в 21:17
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Малыши терпели мат и побои.
В Лангепасе воспитателю детсада грозит уголовное наказание за жестокое обращение с ребенком. Возбуждено дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по ХМАО-Югре, поводом стал инцидент, произошедший в группе 24 октября 2016 года. Одна из девочек не хотела ложиться спать, за что получила от воспитательницы тапочкой по спине и порцию мата. Заметив у дочери кровоподтек, родители обратились в полицию.
Детсад "Светлячок" засветился в сводках правоохранителей еще в ноябре, после публикаций в СМИ о том, что малышей бьют, оскорбляют и закрывают в туалете. Тогда проверка прокуратуры вылилась в административное дело о побоях.
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