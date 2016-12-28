Южноуралец за две недели убил 2 человек07 февраля в 20:30
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Пенсионерку и приятеля.
51-летний житель Кусы (Челябинская область) обвиняется в убийстве и причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в обоих случаях мужчина был пьян. В местном общежитии он повздорил с незнакомой 75-летней женщиной и заехал ей кулаком в лицо. Пенсионерка ударилась головой о металлическую раковину и вскоре умерла в больнице от черепно-мозговой травмы.
Через две недели буян до смерти забил обухом топора приятеля, с которым выпивал у себя дома.
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