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Южноуралец за две недели убил 2 человек07 февраля в 20:30

  • Текст

Пенсионерку и приятеля.

51-летний житель Кусы (Челябинская область) обвиняется в убийстве и причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в обоих случаях мужчина был пьян. В местном общежитии он повздорил с незнакомой 75-летней женщиной и заехал ей кулаком в лицо. Пенсионерка ударилась головой о металлическую раковину и вскоре умерла в больнице от черепно-мозговой травмы.

Через две недели буян до смерти забил обухом топора приятеля, с которым выпивал у себя дома.

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