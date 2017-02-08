До этого он долго ездил без прав.

19-летнего курганца приговорили к 6 годам лишения свободы за ДТП, в котором разбились насмерть два человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла в октябре 2016 года на улице Бажова. Лишенный прав водитель BMW развернулся в запрещенном месте, не уступив дорогу встречному Nissan. В первой иномарке погибли пассажиры 24 и 26 лет, пассажир Nissan получил тяжкий вред здоровью.

Ранее виновник аварии 70 раз попадался на нарушении правил, из них в 40 случаях - за вождение без прав.