В размере 1,2 миллиона рублей.

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора комплексного центра социального обслуживания населения "Светлана". Олег Яковлев подозревается в получении взятки в 1,2 миллиона рублей за то, что закрыл глаза на хищение денег учреждения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Югры, в 2012-2014 годах окружной департамент соцразвития инициировал серию внутренних проверок в отношении руководства центра "Светлана". По их итогам Яковлев получил выговоры за нарушение законодательства о закупках, неисполнение поручений и непринятие мер по устранению нарушений. В сентябре 2015 года трудовой договор с директором был расторгнут.

Департамент продолжает оказывать содействие правоохранительным органам. По итогам проверок освобождены от должностей еще три работника учреждения.