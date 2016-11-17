Обвиняемый по делу о заказном убийстве челябинец оставлен в СИЗО 07 февраля в 18:35
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Его жертвой мог стать глава Красноармейского района.
Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под стражей директору ООО "ТД Петров", который обвиняется в приготовлении к убийству двух человек. 60-летний Аркадий Петров останется в СИЗО до 11 апреля 2017 года, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Прохорова.
По данным следствия, бизнесмен из личной неприязни задумал убийство 51-летнего главы Красноармейского района Юрия Сакулина и 37-летнего предпринимателя. Петров нашел в Челябинске киллера, передал ему информацию о потенциальных жертвах и их фотографии. Однако реализовать план не успел - в ноябре 2016 года был арестован.
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