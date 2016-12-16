Жертвами преступлений стали более 1000 свердловских детей07 февраля в 20:05
- Текст
Немногим меньше сами попали под следствие.
В 2016 году в Свердловской области расследовалось свыше 1000 уголовных дел, потерпевшими по которым были дети и подростки. В то же время по 861 уголовному делу несовершеннолетние являлись обвиняемыми. Такие цифры были озвучены 7 февраля на расширенном заседании коллегии в региональном СУ СКР.
За минувший год на территории области зарегистрировано 401 убийство, раскрываемость составила 92%. До суда было доведено 232 уголовных дела о коррупции. По фактам ненадлежащего оказания медпомощи, повлекшей смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда здоровью, заведено 13 производств.
В результате расследований возмещен ущерб на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.Сегодня в 15:48
В 40-градусные морозы южноуральцев просят сидеть дома
Отказавшись от дальних поездок.
-
16 декабря 2016 в 17:57
Выписаны еще трое пострадавших в югорском ДТП с автобусом
Домой отправились 2 ребенка и взрослый.14 декабря 2016 в 17:24
В Югре домой вернутся еще 3 пострадавших в ДТП с детским автобусом
2 детей и взрослый.13 декабря 2016 в 13:04
Выписан еще один пострадавший в югорском ДТП
На поправку пошли 11 пациентов.12 декабря 2016 в 13:53
Выжившие в югорском ДТП дети миновали критический период
Врачи дают утешительные прогнозы.08 декабря 2016 в 15:17
После гибели 11 детей в Югре закрыли спортшколу
Здание - в аварийном состоянии.08 декабря 2016 в 11:34
Обвиняемый в гибели 11 детей водитель автобуса вернулся в больницу
К нему приставили охрану.07 декабря 2016 в 14:21
Пострадавшие в ДТП югорские дети идут на поправку
Один выписан, двое начали дышать сами.06 декабря 2016 в 16:40
Троих пострадавших в ДТП югорских детей поставят на ноги в Москве
В НИИ нейрохирургии имени Бурденко.06 декабря 2016 в 11:57
Троих покалечившихся в ДТП югорских детей перевели из реанимации
Там остаются еще восемь вместе с тренером.19 апреля 2016 в 19:26
Россияне получат компенсации за нераскрытые преступления
Присуждать выплаты будет суд.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.