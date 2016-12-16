Немногим меньше сами попали под следствие.

В 2016 году в Свердловской области расследовалось свыше 1000 уголовных дел, потерпевшими по которым были дети и подростки. В то же время по 861 уголовному делу несовершеннолетние являлись обвиняемыми. Такие цифры были озвучены 7 февраля на расширенном заседании коллегии в региональном СУ СКР.

За минувший год на территории области зарегистрировано 401 убийство, раскрываемость составила 92%. До суда было доведено 232 уголовных дела о коррупции. По фактам ненадлежащего оказания медпомощи, повлекшей смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда здоровью, заведено 13 производств.

В результате расследований возмещен ущерб на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР.