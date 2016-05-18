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Лошагин не вымучил пощаду у Верховного суда07 февраля в 20:36

Завалив его жалобами.

Верховный суд РФ отклонил очередную кассационную жалобу на приговор екатеринбургскому фотографу Дмитрию Лошагину, признанному виновным в убийстве супруги-фотомодели Юлии Прокопьевой, передает "Уралинформбюро". Как уточняется на сайте ВС, кассацию подавал адвокат Александр Добровинский.

Юлия Прокопьева была убита летом 2013 года. По данным следствия, "глянцевый" фотограф в ходе ссоры свернул жене шею, труп вывез в лес под Екатеринбургом и попытался сжечь.

22 октября 2014 года нашумевший судебный процесс неожиданно закончился оправдательным приговором. Стороне обвинения удалось довести дело до повторного рассмотрения. 24 июня 2015 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес новый вердикт, приговорив Лошагина к 10 годам колонии. В сентябре через Свердловский облсуд адвокатам удалось скостить фотографу срок на 2 месяца.

Сейчас он отбывает наказание в Новолялинской ИК-54.

Между тем защита фотографа продолжает заваливать суды жалобами на решения то одной, то другой инстанции.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
гость Сегодня в 13:31

Каким бы он не был плохим или хорошим это не повод чтобы его садить в тюрьму. Доказательств убийства Лошагиным своей жены нет. Одни предположения.Ну и огромная ненависть его тещи, которой надо было найти любого виновного, чтобы моральный ущерб с кого-то взыскать.А за них не садят . Но не в России. Какой образ жизни вела его жена так даже не удивительно , что так закончила свою жизнь.

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