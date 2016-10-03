Знакомясь с ними в соцсетях.

В Тюменской области задержали 31-летнего мужчину по подозрению в педофилии.

По данным следствия, злоумышленник знакомился с девочками 13-15 лет в соцсетях. Он отправлял им свои эротические фотографии и просил взамен аналогичные снимки. Кроме того, он предлагал школьницам вступить с ним в интимную связь.

Ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия). Мужчина арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.