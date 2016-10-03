×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменский педофил склонял школьниц к интимуСегодня в 11:03

  • Текст

Знакомясь с ними в соцсетях.

В Тюменской области задержали 31-летнего мужчину по подозрению в педофилии.

По данным следствия, злоумышленник знакомился с девочками 13-15 лет в соцсетях. Он отправлял им свои эротические фотографии и просил взамен аналогичные снимки. Кроме того, он предлагал школьницам вступить с ним в интимную связь.

Ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия). Мужчина арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×