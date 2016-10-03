Тюменский педофил склонял школьниц к интимуСегодня в 11:03
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Знакомясь с ними в соцсетях.
В Тюменской области задержали 31-летнего мужчину по подозрению в педофилии.
По данным следствия, злоумышленник знакомился с девочками 13-15 лет в соцсетях. Он отправлял им свои эротические фотографии и просил взамен аналогичные снимки. Кроме того, он предлагал школьницам вступить с ним в интимную связь.
Ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия). Мужчина арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
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