Он вымогал у нее деньги.

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Челябинска, который опубликовал в Интернете интимные снимки школьницы.

В течение 2016 года молодой человек переписывался в соцсетях с 13-летней жительницей Липецка. Обманом он заставил ее выслать интимные фотографии и стал вымогать у школьницы деньги, угрожая выложить снимки в Сеть. Та отправила ему 300 рублей - больше денег у нее не нашлось, и подсудимый выполнил угрозу. Фотографии увидели родители девочки и обратились в полицию.

Молодой человек признан виновным по трем статьям - ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней), ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство), п.п."а,г" ч.2 ст.242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Осужденный проведет 5 лет в колонии общего режима. Кроме того, с него взыскано 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.