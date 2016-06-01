Уральские хакеры украли миллиардСегодня в 13:09
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В составе банды.
Российские полицейские совместно с ФСБ накрыли группировку хакеров, члены которой проживали в 17 регионах страны, в том числе в Свердловской области. Киберпреступники обчищали граждан и банки через Сеть с 2013 года. Всего им удалось похитить более 1 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД России.
В ходе оперативных мероприятий изъято 90 единиц компьютерной техники, информационных носителей, средств связи, денежные средства в размере 4,5 миллиона рублей и холодное оружие.
Под уголовное преследование попали 27 человек, 19 из них арестовано.
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