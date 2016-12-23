Страдающего психическим заболеванием.

Челябинский облсуд вынес приговор двум жителям села Бобровка (Троицкий район), признав их виновными в убийстве инвалида. 23-летний Денис Лобашов проведет 17,5 лет в колонии строгого режима, 25-летний Илья Головизин - 16,5 лет.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, преступление было совершено 6 августа 2015 года. Молодые люди выпивали на территории Кичигинского ремонтно-механического завода, где работали. Выйдя на улицу, Лобашов встретил у ворот знакомого, страдающего психическим заболеванием (инвалид 2 группы), с которым давно враждовал.

Он затащил инвалида в здание и начал избивать, вскоре подоспел собутыльник. Они били жертву металлическим прутом, кололи вилкой, метали в него нож, а напоследок "отходили" каркасом кровати. Мужчина скончался на месте.

Подсудимые должны заплатить сыну убитого по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.