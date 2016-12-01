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Многодетная екатеринбурженка села на 8 лет за убийство мужаСегодня в 15:27

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У нее осталось четверо детей.

Чкаловский райсуд вынес приговор екатеринбурженке Наталье Маркеловой, признав ее виновной в убийстве мужа. Мать четверых детей проведет 8 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Трагедия произошла в августе 2015 года в переулке Коротком. Женщина в ходе пьяной ссоры ударила супруга ножом в сердце. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Позже выяснилось, что муж избивал Наталью - в тот вечер он тоже распустил кулаки. Тогда следователи переквалифицировали дело на ст.108 УК РФ (превышение необходимой самообороны). Однако прокуратура вернула его на доследование, посчитав, что для переквалификации недостаточно оснований.

У женщины осталось четверо детей, из них трое несовершеннолетних. До суда она находилась под подпиской о невыезде. За это время она успела съездить в Москву на программу "Пусть говорят".

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