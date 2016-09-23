При строительстве жилья для военных.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал бывшего офицера виновным в получении взятки в 950 тысяч рублей. Владислав Комаров должен заплатить 2 миллиона рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

Подполковник служил в 8-м центре заказчика-застройщика ВВ МВД. ООО "КаскадСтрой" возводило дом для военнослужащих в Екатеринбурге. В июне 2013 года Комаров получил через посредника взятку за подписание актов приемки выполненных работ. Указанный объем был больше фактического - ущерб государству составил 37,7 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия ООО "КаскадСтрой" вернуло деньги в бюджет.