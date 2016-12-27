Первоуральцы скрутили екатеринбургского Лорда08 февраля в 18:56
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Напавшего на женщину на улице.
Полиция поощрит двух жителей Первоуральска, которые задержали грабителя по прозвищу Лорд из уральской столицы.
6 февраля 2017 года 30-летний екатеринбуржец приехал к матери в гости. На следующий день он вышел прогуляться - увидев на пустынной улице женщину, мужчина подбежал к ней, повалил на землю и выхватил сумку, где было 2400 рублей. Убегая, злоумышленник заметил, что он держит только ручку от сумки. Тогда Лорд вернулся к жертве.
В этот момент мимо проходил возвращавшийся с тренировки горожанин - он бросился на помощь женщине. Между мужчинами завязалась драка. Лорд бросился бежать, но ему помешал 17-летний прохожий. Вдвоем первоуральцы скрутили грабителя и вызвали полицию, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."г" ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на совершение грабежа, совершенного с применением насилия). Лорд арестован.
Выяснилось, что мужчина совершил аналогичное преступление в Первоуральске в конце января 2017 года: он выследил жертву в отделении банка, похитив у пенсионера 50 тысяч рублей.
Ранее рецидивист отсидел за решеткой 13 лет.
Сыщики проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям на территории Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Возможных пострадавших просьба позвонить по телефонам: 8(3439) 64-82-21(дежурная часть), 27-04- 91(следствие) или 02. У подозреваемого есть татуировки с изображением свастики и надписи "Лорд" на левой руке, а на шее - штрих-код.
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