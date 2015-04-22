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Екатеринбурженка села на 10 лет за истязание четверых детей08 февраля в 18:50

Один из которых погиб.

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор супругам 46 и 44 лет, признав их виновными в истязании детей. Женщина проведет 10 лет в колонии общего режима. Мужчине назначили исправительные работы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Установлено, что чета практически не занималась воспитанием четверых своих детей. В период с 2010 по 2014 годы родители надолго оставляли их без присмотра, плохо кормили и били за непослушание. Около года назад обвиняемая сильно избила 3-летнего ребенка. Его вовремя не отвезли в больницу, и малыш скончался.

Кроме того, супруги мошенничали при получении пособий. В 2013 году женщина предоставила в органы соцполитики ложные сведения о том, что ни она, ни муж не имеют доходов. В итоге семья незаконно получила около 135 тысяч рублей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
виктор Сегодня в 00:10

на кол.

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