Екатеринбурженка села на 10 лет за истязание четверых детей08 февраля в 18:50
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Один из которых погиб.
Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор супругам 46 и 44 лет, признав их виновными в истязании детей. Женщина проведет 10 лет в колонии общего режима. Мужчине назначили исправительные работы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Установлено, что чета практически не занималась воспитанием четверых своих детей. В период с 2010 по 2014 годы родители надолго оставляли их без присмотра, плохо кормили и били за непослушание. Около года назад обвиняемая сильно избила 3-летнего ребенка. Его вовремя не отвезли в больницу, и малыш скончался.
Кроме того, супруги мошенничали при получении пособий. В 2013 году женщина предоставила в органы соцполитики ложные сведения о том, что ни она, ни муж не имеют доходов. В итоге семья незаконно получила около 135 тысяч рублей.
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