Двое из них арестованы.

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников городской полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, в декабре 2016 года сотрудники отдела полиции №2 УМВД Тюмени издевались над задержанным мужчиной. Подробности не уточняются.

В настоящее время двое подозреваемых арестованы, третьего отпустили под подписку о невыезде.