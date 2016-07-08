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Тюменских полицейских заподозрили в пытках08 февраля в 19:28

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Двое из них арестованы.

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников городской полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, в декабре 2016 года сотрудники отдела полиции №2 УМВД Тюмени издевались над задержанным мужчиной. Подробности не уточняются.

В настоящее время двое подозреваемых арестованы, третьего отпустили под подписку о невыезде.

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