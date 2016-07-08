Тюменских полицейских заподозрили в пытках08 февраля в 19:28
- Текст
Двое из них арестованы.
В Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников городской полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, в декабре 2016 года сотрудники отдела полиции №2 УМВД Тюмени издевались над задержанным мужчиной. Подробности не уточняются.
В настоящее время двое подозреваемых арестованы, третьего отпустили под подписку о невыезде.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:50
Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
На станции Косулино.Сегодня в 14:47
Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса
По велению Москвы.Сегодня в 14:40
Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаров
"Захваченных" конноспортивной школой.Сегодня в 14:35
Сысертское АТП сократило около 80% сотрудников
За два дня.Сегодня в 14:13
В Прикамье напуганная собакой школьница упала в люк
Девочку вытащили прохожие.Сегодня в 13:51
Екатеринбуржцев в Заречном оставили без воды
Из-за коммунального ЧП.Сегодня в 13:51
В Тюмени Hyundai впечатался в фонарный столб
Водитель был пьян.Сегодня в 13:49
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.Сегодня в 13:31
Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электронике
Не сработали датчики.Сегодня в 13:18
Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпионом
На малой родине.Сегодня в 13:04
Льды Аляски скрывали огромные пирамиды
Древнейшие на Земле.Сегодня в 12:52
В Тюмени пьяный бесправник устроил тройное ДТП
С пострадавшими.Сегодня в 12:40
Суд по делу банды Тропиканки перенесли на неделю
Из-за болезни одного из подсудимых.Сегодня в 12:36
В Миассе легковушка протаранила автобус
Он отлетел на ограждение.Сегодня в 12:28
Лето вернет уральцам горящие туры
Если откроют Египет.
-
08 июля 2016 в 11:06
Жена обвиняемого в деле о пытках в полиции в Заречном обратилась к Путину
В интернет-петиции.26 января в 18:03
Бизнесмен из Подмосковья пытался подкупить полковника свердловской полиции
Подозреваемый арестован.17 января в 18:33
Полиция поймала находившихся в федеральном розыске тюменцев
Они арестованы.08 ноября 2016 в 14:53
Тюменец держал девушку в плену три недели
В своей квартире.12 октября 2016 в 11:56
Челябинские полицейские подстрелили пьяного водителя
Он ранен в ногу.28 июля 2016 в 13:14
В Копейске задержали 4 потрошителей банкоматов
Похитивших 2 миллиона рублей.20 июля 2016 в 12:49
Смерть беглеца аукнулась тюменской полиции "уголовкой"
Задержанный выпрыгнул из окна 3 этажа.20 июля 2016 в 11:52
В Тюмени поймали двух грабительниц
Они напали на жертву ночью.29 июня 2016 в 18:15
На Среднем Урале влюбленные пытались спрятать труп собутыльника
Парочку засекли полицейские.07 июня 2016 в 12:34
Тюменка зарезала старшую сестру
В пылу ссоры.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
- Сегодня в 13:49"Чистый" спирт
- Сегодня в 12:28Лето вернет уральцам горящие туры
- Сегодня в 11:03Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни раз
- Сегодня в 10:41С приветом от Новикова: неизвестные напали на оппонента барда
Аналитика
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.