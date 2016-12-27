В 1,6 миллиона.

Сургутский горсуд вынес приговор бывшему сотруднику Ростехнадзора, признав его виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 4,8 миллиона рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Установлено, что в июле 2015 года госинспектор Северо-Уральского управления Ростехнадзора вымогал у представителя одной из компаний Сургута взятку в размере 1,6 миллиона рублей, обещая избавить от проблем во время внеплановой проверки. Деньги передавались через посредника. Он был задержан в момент передачи части взятки – 800 тысяч рублей.

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