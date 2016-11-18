Живущими по соседству.

Суд вынес приговор 67-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над малолетними девочками. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступления были совершены в 2015 и 2016 годах. Пенсионер трижды нападал на двух девочек, живущих по соседству.