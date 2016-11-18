В Прикамье пенсионер надругался над двумя девочками08 февраля в 19:57
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Живущими по соседству.
Суд вынес приговор 67-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над малолетними девочками. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Преступления были совершены в 2015 и 2016 годах. Пенсионер трижды нападал на двух девочек, живущих по соседству.
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