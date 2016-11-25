Пытаясь помешать досмотру.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя ГАЗа, который наехал на сотрудника таможенного поста.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел днем 24 января 2017 года на границе с Казахстаном (98 километр трассы Ишим - Казанское). Водитель, пытаясь избежать досмотра, рванул вперед и "прокатил" на капоте таможенника.

Мужчине вменяют ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, не опасного для жизни и здоровья). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.