Тюменец "прокатил" таможенника на капотеСегодня в 11:56
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Пытаясь помешать досмотру.
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя ГАЗа, который наехал на сотрудника таможенного поста.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел днем 24 января 2017 года на границе с Казахстаном (98 километр трассы Ишим - Казанское). Водитель, пытаясь избежать досмотра, рванул вперед и "прокатил" на капоте таможенника.
Мужчине вменяют ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, не опасного для жизни и здоровья). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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