Екатеринбурженки пытались втянуть приставов в 6-миллионную аферу09 февраля в 17:22
- Текст
Но обман вскрыли.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум горожанкам, признав их виновными в покушении на мошенничество и подделке исполнительного листа. Маринэ Бабушкину отправили в колонию общего режима на 3 года, Анастасии Чежеговой назначили 2 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Бабушкина узнала о крупной сумме денег у жителя Новоуральска и решила записать его в должники. Она купила печать Новоуральского горсуда и исполнительный лист - в итоге мужчина оказался должен Чежеговой 6,6 миллиона рублей.
Женщины предъявили исполнительный лист в Чкаловский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга, но там распознали подделку.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 08:26
США замуруют на границе с Мексикой 21 миллиард долларов
Стену возведут к 2020 году.Сегодня в 08:04
В Челябинске пожарная машина раздавила иномарку
С женщиной.Сегодня в 07:54
Российских пенсионеров отпустят с "Миром"
До 1 июля 2020 года.09 февраля в 20:10
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ
Прервав 8-летнюю черную полосу.09 февраля в 19:56
Мэрия Екатеринбурга отсудила 12 миллионов у владельцев ТРК "Глобус"
За аренду земли под комплексом.09 февраля в 19:37
Куйвашев возглавил медиарейтинг уральских губернаторов
За январь.09 февраля в 19:15
Неизвестный мужчина надругался над школьницей в Нефтеюганске
Розыск преступника ведется 4 день.09 февраля в 19:13
Более 550 уральцев "застолбили" бесплатный гектар на Дальнем Востоке
Подав заявки.09 февраля в 19:09
За побег ребенка из тюменского детсада ответили 6 человек
Отделались "легким испугом".09 февраля в 18:57
Иностранцев в Китае пересчитают по "пальчикам"
На границе.09 февраля в 18:49
Парковке на газонах "выписали" штраф
В законодательном комитете Госдумы09 февраля в 18:42
Полуразрушенный особняк в центре Екатеринбурга не привлек покупателей
Срываются уже третьи торги.09 февраля в 18:37
На Южном Урале задержали этническую ОПГ
Торговавшую наркотиками.09 февраля в 18:31
Куйвашев нашел нового куратора программы переселения из ветхого жилья
В Минобороны РФ.09 февраля в 18:26
Екатеринбургские перевозчики "трясут" с мэрии деньги за детей
Перевезенных по льготной цене.
-
12 декабря 2016 в 11:41
Екатеринбургский бизнесмен Кретов сел на 4 года
За мошенничество.11 ноября 2016 в 11:25
Екатеринбурженка похитила у бизнесменов 2,5 миллиона
Ее осудили на 2 года.23 сентября 2016 в 12:01
В Екатеринбурге основатель финансовой пирамиды сел на 3,5 года
Он обманул 39 человек на 157 миллионов.08 августа 2016 в 15:00
Екатеринбурженка села на 7 лет за многомиллионное мошенничество
С квартирами.03 июня 2016 в 16:36
Помощник экс-депутата Кинева отправлен за решетку на 5 лет
За мошенничество с квартирой Ледовской.07 октября 2015 в 10:07
Приговор уральскому миллиардеру Палферову вынесут 19 октября
Его обвиняют в мошенничестве.08 февраля в 18:50
Екатеринбурженка села на 10 лет за истязание четверых детей
Один из которых погиб.08 февраля в 15:27
Многодетная екатеринбурженка села на 8 лет за убийство мужа
У нее осталось четверо детей.17 января в 11:35
Свердловчанин сел на 10 лет за нападение на продавца в Тюмени
Он ударил ножом 18-летнюю девушку.13 января в 11:23
В Екатеринбурге осудили банду наркоторговцев за миллион доз "синтетики"
В ОПГ было семеро.
Главные новости
- 09 февраля в 18:06Екатеринбуржец получил пулю в рот на остановке
- 09 февраля в 17:29"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
- 09 февраля в 16:30Во Франции прогремел взрыв на АЭС
- 09 февраля в 16:05За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура
- 09 февраля в 15:14Избиение оппонента Новикова обернулось уголовным делом
Аналитика
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.