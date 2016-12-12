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Екатеринбурженки пытались втянуть приставов в 6-миллионную аферу09 февраля в 17:22

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Но обман вскрыли.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум горожанкам, признав их виновными в покушении на мошенничество и подделке исполнительного листа. Маринэ Бабушкину отправили в колонию общего режима на 3 года, Анастасии Чежеговой назначили 2 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Бабушкина узнала о крупной сумме денег у жителя Новоуральска и решила записать его в должники. Она купила печать Новоуральского горсуда и исполнительный лист - в итоге мужчина оказался должен Чежеговой 6,6 миллиона рублей.

Женщины предъявили исполнительный лист в Чкаловский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга, но там распознали подделку.

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