Но обман вскрыли.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум горожанкам, признав их виновными в покушении на мошенничество и подделке исполнительного листа. Маринэ Бабушкину отправили в колонию общего режима на 3 года, Анастасии Чежеговой назначили 2 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Бабушкина узнала о крупной сумме денег у жителя Новоуральска и решила записать его в должники. Она купила печать Новоуральского горсуда и исполнительный лист - в итоге мужчина оказался должен Чежеговой 6,6 миллиона рублей.

Женщины предъявили исполнительный лист в Чкаловский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга, но там распознали подделку.