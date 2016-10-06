На Южном Урале матери не скостили срок за избиение 3-месячной дочери09 февраля в 15:30
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За решеткой она проведет 12 лет.
Челябинский областной суд оставил в силе приговор Светлане Артемьевой, жестоко избившей 3-месячную дочь. В ноябре 2016 года многодетная мать была приговорена к 12 годам колонии.
Артемьева просила о смягчении наказания с учетом признания вины и слабого здоровья. Однако суд прислушался к доводам прокурора, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Мать пятерых детей жестоко избила грудную дочь летом 2016 года. Врачи диагностировали у ребенка переломы шести ребер, рук и ног. Младенца удалось спасти.
Следствие выяснило, что побои в семье были в порядке вещей. В 2005 году многодетная мать уже привлекалась к уголовной ответственности за гибель годовалого сына. В отношении остальных детей она лишена родительских прав.
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