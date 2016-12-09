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Свердловчанин надругался над 6-летней девочкойСегодня в 14:50

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На станции Косулино.

34-летнего жителя Белоярского городского округа задержали по подозрению в надругательстве над 6-летней девочкой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, преступление было совершено на железнодорожной станции Косулино около 9 часов вечера 5 февраля 2017 года. Подробности не уточняются.

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Подозреваемый признался в содеянном. У него взяты образцы для сравнительного исследования и проверки по базам данных.

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