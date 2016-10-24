Свердловчанин оголился перед 6-летней девочкой09 февраля в 16:38
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Полиция ищет других пострадавших.
8 февраля 2017 года в поселке Верхнее Дуброво задержали 34-летнего мужчину. По словам очевидцев, он показывал 6-летней девочке половые органы на платформе станции Косулино.
В пресс-службе УТ МВД России по УрФО "Уралинформбюро" сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).
Подозреваемый признался в содеянном. У него взяты образцы для сравнительного исследования и проверки по базам данных.
Сотрудники правоохранительных органов полагают, что мужчина неоднократно совершал аналогичные действия. Возможных потерпевших и свидетелей просят позвонить по телефонам в Екатеринбурге: 358-30-18 (дежурная часть), 358-22-52 (уголовный розыск).
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