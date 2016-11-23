На 6 лет.

44-летний житель Челябинска признан виновным в похищении ребенка с угрозой применения насилия. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре областной прокуратуры.

Вечером 3 марта 2016 года возле дома №24 по улице Павелецкой мужчина схватил за руку проходившего мимо 9-летнего мальчика и, зажав ему рот, затащил в свою квартиру на первом этаже. Он снял с пленника верхнюю одежду и усадил на табуретку. Периодически он угрожал ребенку расправой.

Проведя в плену почти полтора часа, школьник дождался, когда мужчина уйдет в ванную, и убежал. Дома он рассказал о случившемся родным, которые вызвали полицию.

Задержанный челябинец утверждал, что впервые видит мальчика. Однако эксперты нашли отпечатки пальцев ребенка на кухне мужчины, а психолог заверил, что школьник не склонен фантазировать.