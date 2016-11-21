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Свердловчанин перевозил "синтетику" на голове09 февраля в 17:30

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В шапке.

8 февраля 2017 года на железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, прятавшего наркотики в шапке.

24-летний житель Артемовского находился в состоянии опьянения. При досмотре в его головном уборе был найден газетный сверток с растительной массой. Эксперты нашли в ней 0,46 грамма синтетического наркотика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное по ч.2 ст.228 УК РФ.

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