В шапке.

8 февраля 2017 года на железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, прятавшего наркотики в шапке.

24-летний житель Артемовского находился в состоянии опьянения. При досмотре в его головном уборе был найден газетный сверток с растительной массой. Эксперты нашли в ней 0,46 грамма синтетического наркотика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное по ч.2 ст.228 УК РФ.