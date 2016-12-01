Торговавшую наркотиками.

В Челябинской области задержали пятерых участников этнической ОПГ, занимающейся наркоторговлей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, члены банды продавали "синтетику" на территории всей области. В ходе обысков в Челябинске, Копейске, Кыштыме, Каслях и Каслинском районе было изъято более 330 граммов наркотика.

Уголовное дело возбуждено по ч.2, 3 ст.228, ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемые арестованы. Им грозит большой срок, вплоть до пожизненного заключения.