Неизвестный мужчина надругался над школьницей в Нефтеюганске09 февраля в 19:15
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Розыск преступника ведется 4 день.
В Нефтеюганске неизвестный мужчина надругался над 13-летней девочкой. Преступление было совершено 6 февраля в 4 микрорайоне, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.
По словам потерпевшей, нападавшему на вид около 40 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение плотное, лицо морщинистое, над правым глазом имеется рубец, голос грубый низкий. Мужчина был одет в черные брюки, черную кожаную куртку и шапку-ушанку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого мужчины или другими сведениями, которые помогут его разыскать, просят связаться с правоохранителями. Телефон дежурной части ОМВД по Нефтеюганску: 8 (3463) 29-56-10, телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52. Конфиденциальность гарантируется.
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