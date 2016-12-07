Молодой человек умер от истощения.

По факту смерти в курганской ИК-1 24-летнего Руслана Сайфутдинова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Об этом сообщили "Уралинформбюро" в правозащитной организации "Зона права".

Тюменский студент Р.Сайфутдинов, осужденный за наемничество, скончался 7 января 2017 года. Тогда в следственном комитете сообщали, что гибель молодого человека связана с состоянием здоровья, однако от подробностей воздерживались. Правозащитники же выяснили, что Руслан умер от истощения: его избили, не оказывали надлежащую помощь, и он не мог есть.

Получить оперативный комментарий от следственного комитета по факту возбуждения уголовного дела "Уралинформбюро" не удалось.

Ранее сообщалось, в 2013 году Сайфутдинов улетел в Турцию и незаконно пересек границу с Сирией. Там он вступил в вооруженное формирование "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар", где прошел боевую подготовку и начал участвовать в боях на стороне антиправительственных сил. Через полгода Сайфутдинов вернулся в Россию. В феврале 2015 года его уголовное дело поступило в суд Ноябрьска. Студент был признан виновным в наемничестве. Его отправили в колонию общего режима на 3 года. Молодой человек должен был выйти на свободу 18 января 2017 года.

Мать Руслана утверждает, что ее сын уезжал в Сирию оказывать медпомощь пострадавшим в результате военных действий.

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