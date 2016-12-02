Заведено уголовное дело.

В Челябинске по факту попытки суицида восьмиклассницы возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (ст.110 УК РФ). Под подозрение попала учительница математики школы №155, где учится 13-летняя девочка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, педагог систематически унижала ребенка и жестоко обращалась с ней.

Проводится проверка в отношении школы и застройщика, на площадке которого девочка пыталась покончить с собой. Трагедия разыгралась 27 декабря 2016 года в Тракторозаводском районе. После ссоры с учителем школьница пыталась совершить суицид на стройке. К счастью, она выжила, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму позвоночника.