Челябинского педагога заподозрили в доведении ученицы до суицидаСегодня в 10:36
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Заведено уголовное дело.
В Челябинске по факту попытки суицида восьмиклассницы возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (ст.110 УК РФ). Под подозрение попала учительница математики школы №155, где учится 13-летняя девочка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, педагог систематически унижала ребенка и жестоко обращалась с ней.
Проводится проверка в отношении школы и застройщика, на площадке которого девочка пыталась покончить с собой. Трагедия разыгралась 27 декабря 2016 года в Тракторозаводском районе. После ссоры с учителем школьница пыталась совершить суицид на стройке. К счастью, она выжила, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму позвоночника.
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